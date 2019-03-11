الاتحاد الآسيوي يصدر عقوبات قاسية على الإمارات بسبب منتخب قطر

غرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد الإماراتي 150 ألف دولار على خلفية مخالفات ضد منتخب قطر في لقاء نصف نهائي كأس آسيا 2019 بين البلدين.

وقال الاتحاد الآسيوي — في بيان — على موقعه الرسمي، إن "اللجنة التأديب والآداب في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عاقبت اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم بغرامة قدرها 150 ألف دولار أمريكي، عقب الأحداث التي وقعت خلال مباراة نصف نهائي كأس آسيا 2019 أمام قطر، والتي أقيمت في 29 يناير/كانون الثاني، في ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفرض غرامة بقيمة ١٥٠ الف دولار على #الإمارات وخوض مباراة دولية ضمن تصفيات كأس اسيا ٢٠٢٣ دون جمهور بسبب سوء سلوك جمهورها وانتهاكات في التنظيم في مباراة نصف نهائي كأس اسيا ٢٠١٩ أمام #قطر يناير الماضي — بيان pic.twitter.com/0TuRrcxb8f — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ١١ مارس ٢٠١٩

وعدد الاتحاد الآسيوي الانتهاكات التي وقع فيها الاتحاد الإماراتي، حيث خالف القوانين التالية للاتحاد القاري…

المسؤولية عن سلوك المتفرج

(المادة ، قانون التأديب والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي)

تنظيم المباريات

(المادة 64، قانون التأديب والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي)

توزيع المشروبات

(المادة 31، لوائح السلامة والأمن في الاتحاد الآسيوي)

قوانين عامة

(المادة 33، لوائح السلامة والأمن في الاتحاد الآسيوي)

#استاد_الدوحة عاجل: الإتحاد الأسيوي لكرة القدم يعاقب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بغرامة 150 ألف دولار بسبب الأحداث المؤسفة ضد منتخب قطر في لقاء نصف نهائي كأس أسيا 2019. كما عاقب الإتحاد الأسيوي الإتحاد الإماراتي باللعب مباراة رسمية واحدة بملعبه بدون جمهور. pic.twitter.com/apc3aXXpUO — ماجد الخليفي (@MAJEDALKHELAIFI) ١١ مارس ٢٠١٩

وأضاف البيان، أنه تم إخضاع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم للعب مباراة واحدة (1) بدون جمهور (أي إغلاق كامل للملعب)، والذي سيصبح ساري المفعول خلال مباراته المقبلة على أرض الإمارات العربية المتحدة خلال تصفيات بطولة آسيا كأس 2023.

وتابع، يجب على الاتحاد الإماراتي تسديد الغرامة في غضون 30 يوما وفقا للمادة (11.3) من قانون التأديب والأخلاقيات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقد تم إبلاغه بأن أي انتهاكات مستقبلية قد تُقابل بعقوبة أشد.