الدفاع المدني يحاصر حريقا في أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر

نشب حريق في أحد الملاعب التي من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية القطرية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "الدفاع المدني يحاصر حريقا نشب في محيط استاد الثمامة بدون مصابين".

الدفاع المدني يحاصر حريقا نشب في محيط استاد الثمامة بدون مصابين #الداخلية_قطر — وزارة الداخلية — قطر (@MOI_Qatar) March 11, 2019

ومن المقرر أن يستضيف استاد الثمامة مباريات كأس العالم 2022، من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي، وتبلغ سعته 40 ألف مشجع.

وتستعد قطر لاستضافة مونديال 2022 لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تشاركها عُمان والكويت في حال زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48.

قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم (2022)، إن بلاده ماضية في تحضيراتها لاستضافة البطولة بكافة مبارياتها وفق نظام 32 فريقا، لافتا إلى أنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 48 فريقاً كما لم يتخذ أي قرار بمشاركة البطولة مع دول أخرى.

وأشار الخاطر إلى أن كل الأخبار المتداولة حاليا بشأن إمكانية مشاركة سلطنة عمان ودولة الكويت، لقطر في تنظيم بطولة كأس العالم لا تزال في حيز المشاورات، ولم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الأمر.

وأوضح الخاطر أن هذه الأنباء جاءت بعدما قام مسؤولو الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بمخاطبة سلطنة عمان ودولة الكويت لبحث إمكانية مشاركتهما في استضافة البطولة مع قطر تحسبا لاتخاذ قرار بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 32 منتخبا إلى 48 منتخبا، بحسب صحيفة الشرق القطرية.

وأضاف الخاطر أن "هذه المسألة بدأ نقاشها في موسكو على هامش اجتماعات مجلس الفيفا خلال يونيو/حزيران الماضي قبيل انطلاق كأس العالم روسيا 2018 ما زال الفيفا في مناقشات مستمرة ويقوم بإعداد دراسة جدوى لمعرفة العائد من زيادة عدد المنتخبات، وهذه المناقشات ستتواصل في اجتماع مجلس الفيفا المقرر انعقاده في ميامي يومي 14 و15 مارس/آذار الجاري".

"تابعنا مؤخرا الأنباء التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول اقتراح مشاركة نسخة موسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بين قطر والكويت وسلطنة عمان، ونود أن نؤكد في هذا الإطار على التزام دولة قطر باستضافة بطولة تمثل كل أبناء المنطقة، وتعكس القدرات والطاقات الكامنة فيها سواء كانت تلك الاستضافة في دولة قطر أم كانت مشتركة مع أشقائنا من دول المنطقة".

© AP Photo / Michael Gruber الإمارات: قطر دولة مهمة ونؤيد مشاركة 5 دول خليجية في استضافة المونديال

وأكد المسؤول القطري أن "القرار النهائي سيتخذ استنادا إلى نتائج دراسة الجدوى التي يجريها الاتحاد الدولي لكرة القدم وبموافقة دولة قطر".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوله إن "الاتحاد ما زال مستمرا في بذل مساعيه الجادة لإشراك الكويت وسلطنة عُمان في استضافة النهائيات جنبا إلى جنب مع دولة قطر".

ورأى المصدر — وفقا للوكالة أنه "بما أن الاجتماع المرتقب لمجلس رئاسة الفيفا في 14 مارس الجاري في مدينة ميامي الأمريكية سيشهد التصويت على مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات 2022 ليصبح 48 منتخبا بدلا من 32، فإنه في حال موافقة المجلس على ذلك المقترح ستعزز جدا فرصة التصويت بـ(نعم) على مقترح إشراك الكويت وسلطنة عمان مع قطر، إلا في حالة أن تقرر تأجيل القرار النهائي إلى مؤتمر الفيفا السنوي في يونيو المقبل".