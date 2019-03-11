زيدان يعود لتدريب ريال مدريد... والإعلان خلال ساعات

أعلنت قناة "شيرينجيتو"، الإسبانية عن إتمام الاتفاق بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للعودة مجددا لقيادة الفريق الإسباني.

ورحل زيدان عن قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي وتولى جولي لوبيتيجي المهمة خلفا له، وبعد إقالة لوبيتيجي في منتصف الموسم، تولى سنتياجو سولاري القيادة الفنية.

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وكشفت القناة عن اجتماع مساء اليوم الاثنين بين إدارة ريال مدريد وسنتياجو سولاري لإبلاغه بقرار إقالته.

وأشارت القناة إلى أنه عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة سيتم الإعلان رسميا عن تعيين زيدان مديرا فنيا للنادي الملكي.

وسبق لزيدان تولي تدريب ريال مدريد في الفترة من 2016 وحتى 2018.

ونجح زيدان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وهي البطولة التي ودعها الفريق من ثمن نهائي النسخة الجارية أمام أياكس أمستردام.