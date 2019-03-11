رسميا... عودة زيدان لتدريب ريال مدريد

أعلن مسؤولو ريال مدريد إقالة المدرب الحالي سنتياغو سولاري، وعودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتولي تدريب الفريق، عقب 10 أشهر من رحيله.

عقد زيدان مع ريال مدريد سيمتد حتى 2022 ويتم تقديمه مساء اليوم الاثنين لجماهير الملكي.

ورحل زيدان عن قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي وتولى جولي لوبيتيجي المهمة خلفا له، وبعد إقالة لوبيتيجي في منتصف الموسم، تولى سنتياجو سولاري القيادة الفنية.

وسبق لزيدان تولي تدريب ريال مدريد في الفترة من 2016 وحتى 2018.

ونجح زيدان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، وهي البطولة التي ودعها الفريق من ثمن نهائي النسخة الجارية أمام أياكس أمستردام.