محمد صلاح يتحدث عن أخبار انتقاله لريال مدريد أو يوفنتوس... ويغازل زيدان

رد النجم المصري، محمد صلاح، أيقونة ليفربول، على الأخبار المتداولة بشأن انتقاله إلى أحد ناديي يوفنتوس أو ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صلاح، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بايرن ميونخ الألماني بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: "الضغط كبير الآن لأنني وصلت إلى مكانة لم يصل إليها أي لاعب مصري أو عربي أو أفريقي، ولكن لا ألتفت لما يتردد عني في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنني أعلم جيدا ما أحتاجه وما ينقصني لتطوير أدائي، هذا هو الفارق بيني وبين أي شخص مصري آخر"، وفقا لموقع "إنترناشونال نيوز".

وأضاف نجوم ليفربول: "أنا حريص على التعلم دائما، وبدأت أحب القراءة، فهي تساعدني كثيرا على تجاوز الضغوط التي أتعرض لها، وتجعلني قوي ذهنيا ومتوازن عقليا".

وعن ارتباط اسمه بالانتقال إلى أندية أخرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس، رد محمد صلاح: "إنها شائعات تتردد في وسط الموسم بل في أهم مرحلة لي وللفريق بشكل عام، الكلام عن سوق الانتقالات سابق لأوانه، لأنه سيبدأ في يونيو ويوليو المقبلين".

SALAH: I'LL SACRIFICE CL DREAM FOR TITLE



Mohamed Salah says he is ready to sacrifice his own Champions League dream to help Liverpool win their first Premier League title 👉 https://t.co/EHP6mveevf #LFC pic.twitter.com/DfkUU0i09e — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) ١١ مارس ٢٠١٩

وواصل هداف ليفربول: "أركز حاليا في تحقيق نتائج جيدة مع ليفربول في الدوري ودوري الأبطال، لننهي الموسم بشكل جيد ثم نرى ماذا سيحدث".

وأوضح: "قلت منذ فترة أن مثلي الأعلى زين الدين زيدان ورونالدو وتوتي، لقد كان حلما بالنسبة لي أن أراهم وألعب معهم، حيث كنت محظوظا باللعب مع توتي في روما".

وعن موقف ناديه ليفربول في الصراع مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، قال صلاح: "بكل تأكيد المنافسة شرسة للغاية مع مانشستر سيتي، هدفنا هو الفوز في كل مبارياتنا، ومن ثم ننتظر نتائج المنافسين، نحن في مرحلة لا يجب علينا أن نفقد فيها أي نقطة في الدوري، حلمي الأكبر هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن جماهير النادي هنا يطمحون للفوز بلقب الدوري الإنجليزي بشدة، لذا لا أمانع في التضحية بحلمي من أجل فوز النادي بالدوري ومن أجل جماهير المدينة، لكن إذا فزنا بالبطولتين، سيكون شيئًا عظيمًا بكل تأكيد، وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، خلف السيتي المتصدر برصيد 74 نقطة.