زيدان يستعد بـ 300 مليون جنيه إسترليني لترميم صفوف ريال مدريد

أعلن مسؤولو نادي ريال مدريد إقالة المدرب الحالي سنتياغو سولاري، وعودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لتولي تدريب الفريق، عقب 10 أشهر من رحيله.

وعقد زيدان مع ريال مدريد سيمتد حتى 2022، حيث جهزت إدارة الملكي 300 مليون جنيه إسترليني للمدرب الفرنسي، من أجل إعادة ترميم الفريق الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالليغا، وفقا لصحيفة ذا إندبندننت البريطانية.



© REUTERS / SERGIO PEREZ رسميا... عودة زيدان لتدريب ريال مدريد

وتسعى إدارة ريال مدريد أيضا إلى كسب أموال من خلال بيع نجمي الفريق الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن على رأس الصفقات المحتمل ضمها لدعم فريق زيدان يأتي ثنائي البريميرليغ كريستيان إريكسن، نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.

ولا يمانع ريال مدريد في التضحية بنجمه غاريث بيل فضلاً عن مبلغ مالي، من أجل إقناع إدارة توتنهام بالتخلي عن إيريكسن، حسبما أورد سابقا موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي.

وأكدت إندبندنت، أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، أيضا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إعادته إلى قيادة الفريق الملكي.