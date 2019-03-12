الاتحاد الآسيوي يرد على السعودية بشأن احتكار beIN للبطولات القارية

نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بيانا شدد من خلاله على التزامه بحماية حقوق شركائه التجاريين وشركاء البث التلفزيوني، في مواجهة أية محاولة للاعتداء على هذه الحقوق.

وجاء في البيان "من أجل المساعدة على تحقيق هذا الهدف، سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ببث المباريات التي تضم فرق سعودية والتي تقام في السعودية ضمن مسابقات الاتحاد القاري، عبر القنوات الرقمية للاتحاد مع فرض إطار جغرافي للبث يقتصر على السعودية، عبر قناتي دوري أبطال آسيا على فيسبوك ويوتيوب".

وأضاف الاتحاد الآسيوي "سيساهم هذا الأمر في تعزيز التزام الاتحاد في الترويج لمسابقاته لصالح جميع الشركاء وأطراف اللعبة في قارة آسيا".

الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تلقيه خطابا من نظيره الآسيوي، أعلن فيه الأخير إلغاء احتكار قنوات Bein Sports القطرية لحقوق نقل مباريات بطولات القارة الآسيوية في السعودية.

📄| بيان صحفي:

الاتحاد السعودي يتلقى خطابًا من الاتحاد الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار قنوات beln sport في المملكة pic.twitter.com/4foDLLhNSU — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) March 11, 2019

وقال الاتحاد السعودي في بيان، إن نظيره الآسيوي اتخذ قراره "بناء على ما أطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث القناة في المملكة بسبب للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة".

ورحب الاتحاد السعودي بالقرار، معتبرا أنه يأتي في مصلحة المشاهد، متهما القناة القطرية بإدخال السياسة بعملية نقل المباريات.

وأشارت العديد من التقارير، إلى أن مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا، ستنقل عبر القناة الرياضية السعودية، وهو ما نفاه الاتحاد الآسيوي ببيانه، مشددا على أن النقل سيكون عبر منصاته الرقمية الرسمية وداخل المملكة فقط.