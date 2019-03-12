مدرب برشلونة يوجه تحذيرا للاعبي الفريق قبل لقاء أولمبيك ليون

وبعد انتهاء مباراة الذهاب في ليون بالتعادل السلبي يتعين على برشلونة الفوز على الفريق الفرنسي في ملعب نو كامب إذا أراد التأهل لدور الثمانية الذي خرج منه منذ فوزه باللقب لآخر مرة في 2015، بحسب "رويترز".
لكن بالبيردي قال إن فريقه يحتاج إلى الحذر بشكل أكبر بعد مشاهد ريال مدريد يخسر 4-1 على أرضه أمام أياكس أمستردام، رغم فوزه ذهابا بينما انهار سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد.
وتابع بالبيردي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أن "خروج فرق مثل ريال مدريد وسان جيرمان من البطولة جرس إنذار ويتعين الحذر في مباراة الغد. يجب عدم التقليل من خطورة ليون".
وتابع "لديهم أسلحتهم خاصة الهجومية حيث يملكون مهاجمين في غاية السرعة وسيحاول الفريق الفرنسي استغلال ذلك. يكون ليون صاحب المبادرة دوما في المباريات وهم يعلمون جيدا مدى أهمية الهدف خارج الأرض".
ولم يخسر برشلونة مباراة في دور الستة عشر بدوري الأبطال منذ خروجه أمام ليفربول في 2007 لكنه لم يجتاز عقبة دور الثمانية منذ 2015.
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