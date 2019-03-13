بالفيديو... أهدف يوفنتوس وأتليتكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا (3-0)

التقى فريقي أتليتكو مدريد ويوفنتوس، اليوم الثلاثاء 12 مارس / أذار، في عودة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة (3-0) لصالح يوفنتوس.

© AP Photo / Michael Sohn رونالدو يسجل ثلاثية... ويقود يوفنتوس إلى ربع نهائي دوري الأبطال

وحل أتليتكو مدريد الإسباني ضيفا على فريق يوفنتوس الإيطالي، في المبارة، التي أقيمت على ملعب "أليانز"، معقل فريق يوفنتوس.

وحسم الفريق الإيطالي تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، بعدما حقق فوزا بثلاثية نظيفة، سجلها النجم البرتغالي كريستانو رونالدو.

وسجل جيورجيو كيلليني، هدفا مبكرا ليوفنتوس في الدقيقة الخامسة لكن الحكم قام بألغائه بعد الرجوع لتقنية "الفار" لوجود خطأ على كريستيانو رونالدو، وفي الدقيقة 26، تقدم رونالدو لليوفي بهدف من رأسية بعد عرضية متقنة من فيديريكو بيرنارديسكي.

وفي الدقيقة 49، سجل رونالدو الهدف الثاني للسيدة العجوز من رأسية بعد عرضية من جواو كانسيلو، وسط اعتراض من لاعبي أتليتكو لكن الكرة دخلت المرمى بالكامل وفقًا لتقنية خط المرمى، بينما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ليوفنتوس.

وكانت النتيجة في مباراة الذهاب بفوز الأتليتي بنتيجة (2-0)، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".