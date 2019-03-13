تعرف على القيمة الجديدة لعقد زيدان مع ريال مدريد

زادت التكهنات في الفترة الأخيرة، بشأن قيمة عقد الفرنسي زين الدين زيدان، مع ريال مدريد لمدة 3 مواسم ونصف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن إدارة نادي ريال مدريد اتفقت مع زيدان على منحه 12 مليون يورو في الموسم.

© RIA Novosti . SUSANA VERA صحف إسبانية تتحدث عن "رصاصة" زيدان و"أرنب" ريال مدريد

وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى قيمة عقد زيدان السنوي مع النادي الملكي، فإن زيدان سيحصل على المكافآت.

وأشارت إلى أن زيدان حصل في ولايته الأولى مع ريال مدريد على 7.5 مليون يورو، لكنه عاد الآن ليحصل على ضعف راتبه القديم.

وسيزداد راتب زيدان حسب الاتفاق مع إدارة النادي تدريجيا حتى الوصول إلى نهاية العقد في صيف 2022.

ورفعت الإدارة عرضها لزيدان بتقديم راتب سنوي ضخم لإغرائه للموافقة على تدريب الفريق وقبول العرض في ظل اهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.