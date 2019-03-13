قبل مواجهة "ملعب العقاب" النارية... مدرب ليفربول يتحدث عن "الفكر المجنون"

أدلى المدرب يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بتصريحات قبل مباراة ناديه مع بايرن موينخ في دوري أبطال أوروبا.

جاءت تصريحات كلوب بعد أنباء أن ليفربول قد يغادر المنافسة الأوروبية بهدف التركيز على التتويج بالدوري الإنجليزي، الذي أفلت من الفريق الأحمر منذ 1991.

© REUTERS / ANDREW YATES بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وبيرنلي (4-2) في الدوري الإنجليزي

قال كلوب: "من الجنون الاعتقاد أن الخروج من دوري أبطال أوروبا سيساعد الفريق في التتويج بالدوري الانجليزي، لأول مرة منذ 29 عاما"، بحسب ما نقلت شبكة "بي بي سي"

وتابع المدرب: "هذا سؤال لا يرد عليه أي مدرب باستثناء مدرب ليفربول، ولا يطرحه إلا محلل من مانشستر يونايتد".

ومن جانبه قال لاعب مانشستر يونايتد السابق، غاري نيفيل، في برنامج تلفزيوني، "إن خسارة ليفربول أمام بايرن ميونيخ يساعده في التتويج بالدوري الإنجليزي".

ورد كلوب على نيفيل بأنه "من السهل أن تكون في غرفة التحليل وتتحدث بمثل هذه الأشياء. لا يمكن أن تضع برنامجا في بداية الموسم وتقول لابد أن أخرج من جميع منافسات الكأس مبكرا، من أجل التركيز على الدوري، هذا محض جنون. من غير المعقول أن تشارك في دوري أبطال أوروبا وتخرج منه دون محاولة الفوز بالكأس".

وأضاف "علينا جميعا التأهل بانتظام إلى منافسة دوري أبطال أوروبا. هذا التأهل يوفر لنا الأموال للتطور. فعندما تأهلنا إلى المرحلة الإقصائية أمام نابولي حصلنا على مبلغ كبير، لست أدري كم كان".

يشار إلى أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي، ويواجه اليوم فريق بايرن ميونيخ في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا، بعد المباراة الأولى، التي انتهت بلا أهداف في ملعب أنفيلد.