إقالة إياكيني مدرب إمبولي بعد أربعة أشهر من توليه المنصب

قال إمبولي المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه أقال مدربه جوسيبي إياكيني بعد أربعة أشهر فقط من توليه المنصب.

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن أوريليو أندرياتسولي مدرب إمبولي السابق من المنتظر أن يخلف إياكيني رغم إقالته في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن قاد الفريق للترقي للدرجة الأولى، وفقا لما نقلته "رويترز".

ويحتل إمبولي، الذي يستضيف فروزينوني يوم الأحد المقبل، المركز 17 في الترتيب ويتقدم بنقطة واحدة على منطقة الهبوط بعد خمسة انتصارات فقط في 27 مباراة.

وخسر إياكيني في مباراته الأخيرة مع إمبولي 2-1 أمام روما يوم الاثنين، وهي المباراة الأولى لفريق العاصمة بقيادة مدربه العائد كلاوديو رانييري.