فرديناند يصف رونالدو بأنه "إله كرة القدم"

انهال المدافع السابق للمنتخب الإنجليزي، ريو فرديناند، بعبارات المديح على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريق يوفنتوس، بعد لقاء الإياب في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد وتسجيل رونالدو ثلاثة أهداف.

المدافع الإنجليزي وصف البرتغالي بـ"إله كرة القدم" بعد المستوى الرائع الذي قدمه، حيث سجل هاتريك ساعدت بتأهل "السيدة العجوز"الى الدور الربع نهائي من البطولة.

© REUTERS / MASSIMO PINCA رونالدو يرد الدين لمدرب أتلتيكو على طريقته الخاصة (فيديو)

قائلا " رونالدو هو إله كرة القدم الحي، حطم جميع الأرقام القياسية في دوري الأبطال، والتي لايمكن تخيلها، ليعادل ميسي بعدد الهاتريك المسجلة في البطولة".

وأضاف أن رونالدو لعب أمام فريق أتلتيكو المشهور بدفاعه القوي واستطاع تسجيل ثلاثية، بحسب مانقلت صحيفة "dailymail".

وتابع قائلا "رونالدو حتى لم يتوتر قبل تسديد ركلة الجزاء، لايصدق، وكأنه يقول: هذا منزلي، اذهبوا من هنا".

تصريحات فيرديناند هذه جاءت في استوديو تحليلي على إحدى القنوات الناقلة للمباراة.