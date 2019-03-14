بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وليون (5-1) في دوري الأبطال

حقق برشلونة الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على ضيفه أولمبيك ليون في إياب دور الستة عشر من دوري الأبطال.

سجل خماسية العملاق الكتالوني ليونيل ميسي (هدفين) وكوتينيو وبيكيه وديمبلي في الدقائق 17 و31 و78 و81 و86.

وكانت مباراة الذهاب في فرنسا، قد انتهت بالتعادل السلبي، ليتأهل برشلونة إلى ربع النهائي.