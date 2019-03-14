ميسي معبرا عن إعجابه برونالدو: كان ساحرا أمام أتلتيكو مدريد

عبر ليونيل ميسي نجم برشلونة، عن إعجابه الشديد بما قدمه كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب لقاء برشلونة وليون: "ما فعله رونالدو كان رائعا مع يوفنتوس ومفاجأة كبيرة".

© REUTERS / JUAN MEDINA بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وليون (5-1) في دوري الأبطال

وأضاف: " يوفنتوس استطاع التفوق على أتلتيكو، ورونالدو كان بطلا لليلة سحرية بتحقيق الفوز".

ونجح الفريق الإيطالي في تعويض خسارة ذهاب دور الستة عشر بهدفين دون رد، إلى فوز بثلاثية نظيفة، أحرزها رونالدو بالكامل.

وعلق ميسي عن مواجهة برشلونة لأولمبيك ليون والفوز بخمسة أهداف مقابل هدف، قائلا: "مررنا ببعض الفترات الصعبة وعقدنا الأمور بعض الشيء على أنفسنا بتلقي الهدف، لكننا نجحنا في النهاية بتحقيق الفوز".

وأضاف: "توترنا قليلا عقب هدفهم، لكننا كنا محظوظين بأن تسديدتي ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك في الهدف الثالث".

وأتم الأرجنتيني الدولي: "الفرق الثمانية المتأهلة قوية، ولا يوجد فريق أفضل من الأخر. نحن نسير بهدوء وننتظر تحديد منافسنا حتى نستعد له".

يذكر أن برشلونة فاز على ليون بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.