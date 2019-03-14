بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ودينامو كييف (5-0) في الدوري الأوروبي

تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي من حصد فوز عريض، مساء اليوم الخميس، أمام مضيفه دينامو كييف الأوكراني ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتمكن البلوز من الفوز على الفريق الأوكراني بخماسية نظيفة في المباراة المقامة على ملعب أولمبيسكي في العاصمة الأوكرانية.

وتمكن أوليفر جيرو من تسجيل هاتريك (ثلاثة أهداف) لفريق تشيلسي، في الدقائق 5، و33، و59، علاوة على تسجيل ماركوس ألونسو هدف في الدقيقة 45، وكالوم هودسون أودوي في الدقيقة 78.

Streaming Now



Dynamo Kiev vs Chelsea



Watch {{Live}} Football



Salzburg vs Napoli



Krasnodar

v

Valencia



Live Stream Online



Free T.V. Channel ==>> https://t.co/G8hnSi6ope



Direct Channel ==>> https://t.co/G8hnSi6ope pic.twitter.com/u8U4Ql9u5H — Watch Live Stream @365 (@LStream365) March 14, 2019

​

ويتأهل بتلك النتيجة تشيلسي إلى دور الثمانية بسهولة، بعدما تمكن من الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.