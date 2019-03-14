بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي ودينامو كييف (5-0) في الدوري الأوروبي

وتمكن البلوز من الفوز على الفريق الأوكراني بخماسية نظيفة في المباراة المقامة على ملعب أولمبيسكي في العاصمة الأوكرانية.
وتمكن أوليفر جيرو من تسجيل هاتريك (ثلاثة أهداف) لفريق تشيلسي، في الدقائق 5، و33، و59، علاوة على تسجيل ماركوس ألونسو هدف في الدقيقة 45، وكالوم هودسون أودوي في الدقيقة 78.
Streaming Now— Watch Live Stream @365 (@LStream365) March 14, 2019
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ويتأهل بتلك النتيجة تشيلسي إلى دور الثمانية بسهولة، بعدما تمكن من الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.
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