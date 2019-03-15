فيفا: مونديال قطر 2022 تنظيما مشتركا بـ48 منتخبا

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقررة إقامتها شتاء 2022 في قطر من 32 إلى 48 منتخبا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه يعتقد أن اقامة كأس عالم من 48 فريقا في قطر في 2022 أمر قابل "للتطبيق" مضيفا أن الفيفا سيواصل دراسة خياراته، بحسب "رويترز".

يتبع…