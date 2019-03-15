قطر مستمرة في التحضير لمونديال 2022 على أساس 32 فريقا

أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022، بيانا، حول المشاورات التي تدور حول توسعة بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت اللجنة في البيان أن فكرة زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 48 فريقا طرحت في موسكو صيف عام 2018، وتعاملت قطر مع المقترح بشكل إيجابي، وأبدت استعدادها لسماع وجهات النظر المتعددة من الأطراف المعنية، وواصلت قطر هذا التوجه خلال نقاشات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في كيجالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وحتى الاجتماع الحالي للمجلس في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ونوه البيان على أن هذا التوجه هو تأكيد واستمرار لالتزام دولة قطر الثابت، باستضافة بطولة تُمثل كافة أبناء المنطقة، وتعود ‏بالمنفعة عليهم جميعاً كما على قطر.‏

وأكدت اللجنة أن قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم يواصلان العمل معاً لبحث فكرة استضافة ‏نسخة موسعة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، مع الأخذ بعين الاعتبار جدوى هذه الفكرة وانعكاساتها ‏على كرة القدم عالمياً، وعلى البطولة نفسها وعلى قطر لكونها الدولة المستضيفة، وأي قرار سيتخذ بهذا ‏الشأن سيكون بالتشاور بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وقطر وبموافقتها.

‏واختتم البيان بأن قطر كدولة مستضيفة للبطولة مستمرة في تحضيرها لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم ‏لكرة القدم في العالم العربي، وذلك وفق النظام الحالي الذي يضم 32 منتخباً، وسيتنافس الجميع وفي كافة ‏مراحل البطولة على أرض قطر عام 2022، في بطولة ستكون إحدى أكثر البطولات تميزاً ‏وإبهاراً.‏