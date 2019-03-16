بطل الفنون القتالية ماكغريغور يتحدث عن "لقاء الثأر" من حبيب

تحدث البطل الإيرلندي في الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور، في مقابلة مع الصحفيين عن رأيه حول إمكانية الثأر من المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، في نزال جديد بالمستقبل القريب.

وصرح ماكغريغور بأنه ليس متأكدا من هوية خصمه القادم، معلنا استعداده لأي عرض تقدمه منظمة الفنون القتالية المختلطة "UFC" والقائم عليها، دانا وايت.

© AP Photo / John Locher حسم مصير النزال المرتقب بين حبيب وومايويذر

وأضاف أنه في الوقت الحالي يركز على مواصلة تدريباته للعودة إلى الحلبة، معلنا في الوقت ذاته استعداده لهذا النزال في حال تم.

يذكر أن حبيب تمكن من الفوز على ماكغريغور في 6 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، ليدخل المقاتلان مع فريقهما في مشاجرة جماعية عقب اللقاء، بحسب مانقل موقع "rsport.ria".

وفتحت ولاية نيفادا الأمريكية تحقيقا بالحادث، لتتم معاقبة حبيب بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر،

في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.