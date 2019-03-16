"فيفا": ملف مونديال قطر 2022 سليم ولن نلتفت لشائعات مستمرة منذ 10 سنوات

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إن الشائعات المثارة حول ملف استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022 ليست جديدة بل مستمرة منذ 10 سنوات.

وردا على سؤال متعلق بالشائعات التي أثيرت مؤخرا ومنها دفع الرشاوى لمسؤولين في الفيفا، قال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس الفيفا في ميامي إن "الملف القطري سليم ولا توجد به أي مشكلات"، بحسب صحيفة الوطن.

© AP Photo / Michael Gruber فيفا: لن نتخذ أي قرار بشأن توسيع كأس العالم 2022 حتى يونيو

وقالت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، قبل أيام إنها "حصلت على مستندات مسربة تزعم فوز قطر بتنظيم كأس العالم عام 2022 بعد دفع مبالغ سرية تقدر بنحو 880 مليون دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأكد إنفانتينو أن الفيفا لن يرد على مروجي الشائعات ضد مونديال 2022 وقال: "إذا أراد هؤلاء مواصلة الاتهامات لقطر فهذا شأنهم، لأننا نشرنا تقرير غارسيا بكل شفافية".

وأظهر التقرير المؤلف من 430 صفحة، من قبل كبير المحققين السابق في لجنة القيم بالفيفا، مايكل غارسيا، عام 2014، إدانة قطر، في ملف تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.

وأشاد إنفانتينو بموقف قطر في المشاورات حول زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم المقبلة.

وأوضح إنفانتينو أن "فيفا" أوصى بزيادة عدد المنتخبات خلال مونديال قطر 2022 إلى 48 منتخبا لكن القرار النهائي سيكون خلال يونيو/حزيران المقبل خلال كونغرس 2019 للاتحاد الدولي لكرة القدم المقرر في الخامس من يونيو/حزيران في باريس.

يذكر أن نسخة 2026 من المونديال ستشهد مشاركة 48 منتخبا وفي حال رفع عدد المنتخبات في نسخة قطر هذا يعني زيادة عدد المباريات من 64 حاليا، إلى 80 مباراة.