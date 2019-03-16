تعرف على الأندية الأوروبية الاكثر إنفاقا للمال منذ عام 1995 (فيديو)

التطور الهائل على المستوى الفني والتقني والأرباح الكبيرة التي جنتها كبرى الأندية الأوروبية بالإضافة لدخول المستثمرين الكبار لقطاع كرة القدم، دفع العديد من الأندية لزيادة نفقاتها بشكل جنوني.

شهدت كرة القدم على صعيد الأندية الأوروبية تطورا هائلا في الأرباح التي حققتها من خلال البطولات المحلية والقارية.

وواكب هذه الإنجازات صرف الكثير من الأموال التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الأندية لبطولاتها، من خلل عمليات شراء اللاعبيين وعقود الرعاية والإعلان بالإضافة لتطوير منشآتها الرياضية والفنية ومراكز العلاج.

موقع "BetGOAT" البريطاني الذي يعنى بدراسة أسواق كرة القدم و المراهنات، نشر على صفحته الخاصة على "تويتر" مقطعا مصورا لحركة الإنفاق لكبر الأندية الأوروبية منذ العام 1995 وحتى موسم 2018/2019.

القائمة ضمت كبرى الأندية الأوربية كميلان الإيطالي وجاره إنتر بالإضافة لريال مدريد الإسباني وبرشلونة وعددا من الأندية الإنجليزية والتي تصدر فيها مانشستر سيتي قائمة الأندية الأكثر إنفاقا في وقتنا الحالي.