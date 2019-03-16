وصول المنتخب السوري إلى العراق للمشاركة بدورة الصداقة (صور)

وصلت بعثة المنتخب السوري الأول بكرة القدم إلى العراق للمشاركة بدورة الصداقة، والتي يشارك بها منتخبات كل من البلد المضيف العراق وسوريا والأردن.

شهدت قائمة لاعبيين المنتخب السوري تواجد 19 لاعبا محترفا و 10 لاعبيين محليين، بحسب مانشره موقع الاتحاد السوري على "فيسبوك".

وضمت القائمة 16 لاعباً محترفاً هم:

أحمد الصالح (العهد اللبناني) عمر خريبين — عمرو ميداني (بيراميدز المصري) مؤيد العجان — زاهر الميداني (القوة الجوية العراقي) حسين جويد (الزوراء العراقي) عمرو جنيات (الشباب العماني) يوسف قلفا (القادسية السعودي) تامر حاج محمد (أحد السعودي)

أحمد الأحمد (ضمك السعودي) عمر السومة (الأهلي السعودي) فراس الخطيب (السالمية الكويتي) محمود المواس (أم صلال القطري) غابرييل السومي (نيوإنغلاند ريفوليوشن الأمريكي) محمد عثمان (هيراكليس الهولندي) إياز عثمان (دينامو دريسدن الألماني).

و10 لاعبين محليين هم:

إبراهيم عالمة — خالد إبراهيم — شعيب العلي — مازن العيس (الوحدة) أحمد مدنية — محمد الواكد — عبد الملك عنيزان — أحمد الأشقر (الجيش) محمد المرمور (تشرين) ماهر دعبول (الوثبة).

وسيلتقي المنتخب السوري بنظيره العراقي في افتتاح البطولة يوم 22 الشهر الحالي على أن يخوض مباراته الثانية أمام المنخب الأردني في 245 من نفس الشهر على ان تختتم البطولة بلقاء العراق و الأردن في 26 من الشهر الجاري.