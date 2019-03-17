رونالدو الأول وصلاح يتفوق على هازارد... تعرف على قائمة الـ100 رياضي الأشهر

القائمة التي شهدت تواجد عدد كبير من لاعبي كرة القدم، تقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تصدر القائمة، متفوقا على نجمة كرة السلة الأمريكية ليبرون جينس.
وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثالثة والبرازيلي نيمار رابعا فيما حل بطل الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكغريغور في المرتبة الخامسة متفوقا على السويسري روجيه فيدرير.
Once again, Cristiano Ronaldo tops ESPN's World Fame 100.— ESPN FC (@ESPNFC) ١٥ مارس ٢٠١٩
There are plenty of footballers on the list: https://t.co/d8tuop1xYt pic.twitter.com/VVYkUtx1cY
وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح في المرتبة الـ30 متقدما على عدد من نجوم الكرة العالمية وأبرزهم الويلزي غاريث بيل الذي حل في المرتبة 33 والنجم البلجيكي هازارد الذي حل في المرتبة 59.
يذكر أن الشبكة تعتمد في تصنيفها السنوي على ثلاثة معايير تحدد من خلالها المراكز وهي عدد مرات البحث على الرياضي على محرك البحث "غوغل"، بالإضافة للقيمة السوقية للرياضي وعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.
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