رونالدو الأول وصلاح يتفوق على هازارد... تعرف على قائمة الـ100 رياضي الأشهر

وضعت شبكة "ESPN" قائمتها السنوية لأشهر 100 رياضي في العالم لعام 2018، والتي تضم أشهر الرياضيين في مختلف الألعاب.

القائمة التي شهدت تواجد عدد كبير من لاعبي كرة القدم، تقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تصدر القائمة، متفوقا على نجمة كرة السلة الأمريكية ليبرون جينس.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي في المرتبة الثالثة والبرازيلي نيمار رابعا فيما حل بطل الفنون القتالية الإيرلندي كونور ماكغريغور في المرتبة الخامسة متفوقا على السويسري روجيه فيدرير.

Once again, Cristiano Ronaldo tops ESPN's World Fame 100.



There are plenty of footballers on the list: https://t.co/d8tuop1xYt pic.twitter.com/VVYkUtx1cY — ESPN FC (@ESPNFC) ١٥ مارس ٢٠١٩

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح في المرتبة الـ30 متقدما على عدد من نجوم الكرة العالمية وأبرزهم الويلزي غاريث بيل الذي حل في المرتبة 33 والنجم البلجيكي هازارد الذي حل في المرتبة 59.

يذكر أن الشبكة تعتمد في تصنيفها السنوي على ثلاثة معايير تحدد من خلالها المراكز وهي عدد مرات البحث على الرياضي على محرك البحث "غوغل"، بالإضافة للقيمة السوقية للرياضي وعدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.