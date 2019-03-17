غريزمان في دائرة اهتمامات برشلونة وبمبلغ خيالي

الفرنسي والذي يرتبط بعقد مع ناديه الحالي لعام 2023 يصل ثمن كسر عقده الى 200 مليون يورو.

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إلا أنه يمكنه الانتقال إلى أي فريق في حال تم دفع مبلغ يصل إلى 120 مليون يورو بدء من يوينو/حزيران من هذا العام بحسب ماينص عقده مع فريقه الإسباني.

المهاجم نفسه يرغب في تحديد مستقبله وبخاصة بعد الخروج من دوري الأبطال بحسب مانشر صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

يذكر أن برشلونة حاول في وقت سابق من العام المنصرم ضم اللاعب إلا أنه فشل، لكنه على اتصال بالمحيطين باللاعب نفسه من أجل إقناعه بالانتقال في صيف العام الحالي.