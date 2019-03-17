بالفيديو.. أهداف مباراة يوفنتوس وجنوة (0-2) في الدوري الإيطالي

تلقى يوفنتوس أول هزيمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم بالخسارة بهدفين دون رد أمام مضيفه جنوة عقب أيام من انتفاضة تاريخية أمام أتليتيكو مدريد قادته إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ووضع ستيفانو ستورارو، المنضم إلى جنوة على سبيل الإعارة من يوفنتوس في يناير كانون الثاني الماضي قبل التعاقد معه بشكل دائم، أصحاب الأرض في المقدمة في الشوط الثاني قبل أن يضاعف البديل جوران بانديف النتيجة قبل عشر دقائق من النهاية.

وقاد كريستيانو رونالدو عودة مظفرة لمتصدر المسابقة المحلية بتسجيله ثلاثة أهداف في إياب دور الستة عشر أمام أتليتيكو مدريد ليتأهل إلى دور الثمانية بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ومع ذلك غاب رونالدو عن تشكيلة مباراة جنوة وبدا الفريق متراجعا ليقتنص أصحاب الأرض النقاط الثلاث بعد خروجه بنقطة التعادل 1-1 أمام يوفنتوس في تورينو في اكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفقد يوفنتوس ست نقاط فقط هذا الموسم بتعادله أمام جنوة وأتلانتا وبارما.

وضمن البديل الاخر بانديف الفوز لجنوة بتسديدة قوية ليتقدم الفريق إلى المركز 12 برصيد 33 نقطة بينما ظل يوفنتوس في الصدارة بفارق 18 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني.