لاعب نيوزيلندي يسجد احتفالا بهدفه لتكريم ضحايا مذبحة المسجدين (فيديو)

قدم لاعب كرة القدم النيوزلندي، كوستا بارباروسيس، تعازيه لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، على طريقته الخاصة.

وقام اللاعب بالسجود احتفالا بهدف أحرزه خلال المباراة التي جمعت بين فريقه ملبورن فيكتوري، وبريسبان رور؛ ضمن مباريات الدوري الأسترالي الممتاز.

وحرص اللاعب على تقليد أهم شعائر المسلمين، تكريما لـ50 على الأقل راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، الجمعة الماضي.

وشهدت مدينة كرايستشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وألقت الشرطة القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، وتقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى.