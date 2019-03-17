لاعبة سعودية تحقق أول ذهبية دولية في الكيك بوكسينغ

من جهتها عبرت القرشي عن سعادتها بتحقيق الذهب كأول ميدالية ذهبية للمملكة في الكيك بوكسينغ، مؤكدة على صعوبة اللقاء الذي جمعها مع نظيرتها الأردنية، كما نقلت وكالة "واس".

لاعبة المنتخب السعودي لفنون القتال المتنوع "زهراء القرشي" ذهبية بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسنغ لوزن 70 كغ والتي انطلقت أمس الأول في #الأردن وذلك بعد فوزها على لاعبة مركز الشمس الأردني هبه وصفي عبدالجليل. #إعلام_السعودية pic.twitter.com/rpOBGjxzrz — إعلام السعودية (@KsaMediams) March 17, 2019

وثمن رئيس الاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع عبدالعزيز جليدان دعم وتحفيز صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية لجميع الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد فنون القتال المتنوع بشكل خاص والذي انعكس بتحقيق أول ذهبية للاتحاد خارجيا، مؤكدا أن النتيجة جاءت بعد تنافس كبير بين المشاركات في البطولة.

وانطلقت البطولة أمس الأول في المملكة الأردنية الهاشمية ، وذلك بعد فوزها على لاعبة مركز الشمس الأردني هبه وصفي عبدالجليل.