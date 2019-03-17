بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وإيفرتون (2 - 0) في الدوري الإنجليزي

فاز فريق إيفرتون (2 - 0) على ضيفه تشيلسي، في المباراة، التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد 17 مارس / آذار، بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ريتشارليسون وجيلفي سيجوردسون، هدفا إيفرتون، وهو ما يعد ضربة لآمال الفريق اللندني في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتابع سيجوردسون ركلة جزاء نفذها بنفسه وردها الحارس كيبا أريزابالاجا، واحتسبت بعدها خطأ من ماركوس ألونسو ضد ريتشارليسون.

ولم يظهر إيفرتون بشكل جيد في الشوط الأول، لكنه تطور كثيرا بعد الاستراحة، وتقدم البرازيلي ريتشارليسون بهدف لإيفرتون بعد ارتباك دفاعي في منطقة جزاء تشيلسي قبل مرور خمس دقائق منذ بداية الشوط الثاني.

وفي النصف الأول لم يكن تشيلسي محظوظا إذ بدأ المباراة بقوة وسدد إيدن هازارد كرة أنقذها الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة السادسة قبل أن يسدد كرة قوية في القائم بعد دقيقة واحدة.

وبهذه النتيجة يبقى تشيلسي في المركز السادس برصيد 57 نقطة من 30 مباراة وبفارق نقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد وثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع، بينما أصبح رصيد إيفرتون 40 نقطة وتقدم إلى المركز 11.