بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وإنتر (3-2) في الدوري الإيطالي

أحرز ثلاثية إنتر، مارسيلو فيتشينو وستيفان فري ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثالثة و51 و67.
وسجل ثنائية ميلان، تيمو باكايوكو وماثيو موساتشيو في الدقيقتين 57 و71.
بهذه النتيجة، اقتنص إنتر المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان الرابع.
حقق إنتر الفوز على ميلان في دربي مدينة ميلانو ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإيطالي، بنتيجة 3-2.
أحرز ثلاثية إنتر، مارسيلو فيتشينو وستيفان فري ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة الثالثة و51 و67.
وسجل ثنائية ميلان، تيمو باكايوكو وماثيو موساتشيو في الدقيقتين 57 و71.
بهذه النتيجة، اقتنص إنتر المركز الثالث برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان الرابع.
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