بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس (4-1) في الدوري الإسباني

أحرز ليونيل ميسي 3 أهداف ليبتعد برشلونة بصدارة دوري الإسباني لكرة القدم بفارق 10 نقاط عقب الفوز (4-1) على مستضيفه ريال بيتيس، مساء الأحد.

وافتتح ميسي التسجيل بطريقة معتادة من ركلة حرة في الدقيقة 18 قبل أن يضاعف الفارق في نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث بطريقة رائعة بعدما راوغ أكثر من مدافع وسدد في الشباك في الدقيقة 63.

وأضاف ميسي هدفه الثالث والرابع للبارسا عندما تلقى تمريرة إيفان راكيتيتش وسدد بطريقة مذهلة من فوق الحارس من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بأسفل العارضة إلى داخل الشباك في الدقيقة 85.

وقلص لورين مورون الفارق لبيتيس، صاحب المركز الثامن برصيد 39 نقطة، قبل ثماني دقائق من النهاية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتليتيكو مدريد الذي خسر (2-0) أمام أتليتيك بيلباو أمس السبت فيما يأتي ريال مدريد ثالثا وله 54 نقطة.