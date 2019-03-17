بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس (4-1) في الدوري الإسباني

وافتتح ميسي التسجيل بطريقة معتادة من ركلة حرة في الدقيقة 18 قبل أن يضاعف الفارق في نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف ميسي هدفه الثالث والرابع للبارسا عندما تلقى تمريرة إيفان راكيتيتش وسدد بطريقة مذهلة من فوق الحارس من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة بأسفل العارضة إلى داخل الشباك في الدقيقة 85.
وقلص لورين مورون الفارق لبيتيس، صاحب المركز الثامن برصيد 39 نقطة، قبل ثماني دقائق من النهاية.
ورفع برشلونة رصيده إلى 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن أتليتيكو مدريد الذي خسر (2-0) أمام أتليتيك بيلباو أمس السبت فيما يأتي ريال مدريد ثالثا وله 54 نقطة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)