بالفيديو: "قتال شوارع" بين لاعبي ميلان خلال مواجهتهم أمام إنتر... وغاتوزو يكشر عن أنيابه

شهد ديربي مدينة ميلانو الناري، الذي جمع أمس بين ناديي ميلان وغريمه التقليدي إنتر ميلان، شجارا عنيفا على دكة بدلاء الروسونيري.

وأظهرت لقطات فيديو مختلفة، نشوب خلاف، تطور إلى شجار عنيف بين لاعبي ميلان، الإيفواري فرانك كيسي، والأرجنتيني لوكا بيليا.

© REUTERS / ALBERTO LINGRIA بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وإنتر (3-2) في الدوري الإيطالي

وكان كيسي قد شعر بالغضب، بعدما تم تغيير في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، وصب غضبه على زميله بيليا، الذي طالبه بالهدوء واحترام تعليمات المدرب، غينارو غاتوزو، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية.

وتطور الأمر بين اللاعبين من ملاسنات حادة إلى تشابك بالأيدي، ليتدخل عدد من اللاعبين لفض النزاع بينهما.

ولكن مدرب الميلان ونجمه المعتزل، غاتوزو، المعروف بعصبيته، عبر عن غضبه مما بدر من اللاعبين، وتوعدهما بعقاب قاس.

وقال غاتوزو، عقب المباراة: "الهزيمة الأقسى التي لحقت بي، ليس خسارتي المباراة أمام إنتر، بل هو ما حدث على دكة البدلاء".

وتابع: "تلك المشادة بين كيسي وبيليا لا يمكنني القبول بها أو بمثل تلك الأساليب، نحن لسنا في قتال شوارع بل على أرضية ملعب ينبغي أن نحترمها".

ومضى: "سأقول كلمتي لهما الاثنين، خلال الأيام القليلة المقبلة، وعليهم أن ينتظروا لقد أثاروا غضبي وسيرون".

وكانت إنتر ميلان قد تغلب على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتراجع الروسونيري إلى المركز الرابع، برصيد 51 نقطة، فيما ارتقى النيراتزوري إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 53 نقطة.