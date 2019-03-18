تحديد موعد انطلاق بطولة العالم لكرة السلة في السعودية

وأوضح الأمير عبد العزيز بن تركي، أن البطولة ستقام في محافظة جدة تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنها تعد خطوة أولية لاستضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل القريب.
من جانبه قدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة شكره للاتحاد السعودي لكرة السلة على استضافة البطولة العالمية للمدن 3×3، معبراً عن ثقته بنجاح المملكة في هذه الاستضافة نظراً للإمكانيات التي تمتلكها.
بدوره، ثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، دعم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية لاستضافة البطولة، التي تعد من أقوى البطولات العالمية لمسابقة 3×3 للمدن لكرة السلة.
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