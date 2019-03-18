تحديد موعد انطلاق بطولة العالم لكرة السلة في السعودية

وقعت السعودية والاتحاد الدولي لكرة السلة، في الرياض اليوم الاثنين، عقد استضافة المملكة لبطولة العالم لكرة السلة للمدن 3×3، المقرر إقامتها، في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) ، تمت مراسم التوقيع بحضور رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الرحمن المسعد، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة أجناسيو أندريس.

وأوضح الأمير عبد العزيز بن تركي، أن البطولة ستقام في محافظة جدة تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنها تعد خطوة أولية لاستضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل القريب.

من جانبه قدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة شكره للاتحاد السعودي لكرة السلة على استضافة البطولة العالمية للمدن 3×3، معبراً عن ثقته بنجاح المملكة في هذه الاستضافة نظراً للإمكانيات التي تمتلكها.

بدوره، ثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، دعم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية لاستضافة البطولة، التي تعد من أقوى البطولات العالمية لمسابقة 3×3 للمدن لكرة السلة.