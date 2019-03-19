ميدو يسب مواطنا سعوديا... والمسؤولون في المملكة يتحركون

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة المدرب المصري أحمد حسام "ميدو" من منصبه، عقب قيامه بشتم أحد مشجعي الفريق عبر "تويتر".

ووجه ميدو الشكر لإدارة الوحدة وجمهور الفريق، موضحا أنه تحمل المسؤولية في ظروف صعبة واستطاع تحقيق نتائج وأداء متميز.

قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق. — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 19, 2019

وعن التغريدة المسيئة، قال ميدو: "أحترم قرار الإدارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

شكرا اداره الوحدة شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئوليه في ظروف صعبه و استطعت بفضل الله و توفيقه و مسانده الاداره و إخلاص اللاعبين و الجهاز الفني و الإداري و الطبي ان احقق بالفريق نتائج و اداء متميز اشاد به الجميع احترم قرار الاداره لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونيه اختراق حسابي — Mido (@midoahm) March 19, 2019

وأعلن ميدو أن حسابه على "تويتر" تعرض للقرصنة قبل أن يقوم باسترداده، عقب تغريدة احتوت على سباب لأحد مشجعي الفريق عقب مطالبته برحيل ميدو عن الفريق بعد الخسارة أمام النصر برباعية.