بعد شتائم عنصرية... لاعب برازيلي يغادر المباراة ورئيس بوليفيا يعلق (فيديو)

وقام جمهور الفريق الخصم "سانتا كروز" بترديد هتافات عنصرية ضد سيرجينيو أثناء تنفيذه لركلة ركنية وفقاً لموقع "الميادين.نت".

فأثارت تلك الهتافات العنصرية استياء سيرجينيو ليقوم بمغادرة أرض الملعب قبل انتهاء وقت المباراة الأصلي بخمس دقائق.

وأكمل فريق "ديبورتيفو خورخي ويلسترمان" المباراة بعشرة لاعبين فقط وذلك لقيام المدرب بإجراء التبديلات الثلاثة المسموح بها قبل انسحاب سيرجينيو.

Todo mi apoyo para Serguinho que se retiró del campo ante los insultos racistas de una importante parte de aficionados de Blooming y que la ley actúe con contundencia para que no vuelva a ocurrir pic.twitter.com/6OA6osSil3 — Miguel A. Portugal (@maportugal55) March 18, 2019

وعبر الرئيس البوليفي إيفو موراليس عن تضامنه مع سيرجينيو بعد المباراة حيث غرد على "تويتر" قائلاً "تضامننا مع سيرجينيو، لاعب "ويلسترمان" الذي غادر أرض الملعب أمس محتجاً، بعد تلقيه الشتائم العنصرية من المشجعين الأشرار. كرة القدم هي رياضة توحد الناس، ويجب ألا ندعها ملطخة بهذه الأعمال التمييزية".

Nuestra solidaridad con Serginho, jugador de #Wilstermann que abandonó ayer la cancha, a modo de protesta, tras recibir insultos racistas de parte de malos hinchas. El fútbol es un deporte que une a los pueblos, no debemos permitir que se manche con estos actos discriminadores. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 18, 2019

وتشهد الملاعب العالمية في مناسبات عدة مواقف عنصرية وذلك على خلفيات عرقية أو دينية أو أثنية، ويفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عقوبات صارمة بحق كل من يقوم بأي عمل عنصري.

وتتضمن العقوبات استبعاد أي فريق أو إنزاله إلى مسابقات دنيا إذا أدين بارتكاب مواقف عنصرية خطيرة، أما الحوادث الصغيرة تتراوح ما بين التحذير والغرامة واللعب بدون جمهور.