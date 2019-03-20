ماكغريغور يتحدث للمرة الأولى عن سبب خسارته من الروسي نورمحمدوف

تحدث البطل الإيرلندي في الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور، عن سبب هزيمته من البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، في النزال الذي جرى بينهما في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

النزال الذي جرى بين البطلين في الولايات المتحدة الأمريكية وانتهى بفوز المصارع الروسي، ليدخل بعدها المقاتلان في مشاجرة جماعية تدخل فيها أعضاء فريقي كلا المقاتلين.

وتحدث ماكغريغور عن سبب خسارته، قائلا: "هو خصم قوي، قاتل الدببة منذ صغره. وتدرب كثيرا وكان أفضل مما توقعت. وكان بيومه.

ولابد من احترامه. من السهولة عمل ذلك لمرة واحدة، لكن يجب إعطاء كل ما تملك، وإذا فعلتم ذلك بشكل دائم وعام بعام فلن تختفي الإرادة".

Calling for a rematch, @TheNotoriousMMA admits dip in motivation before first bout with Khabib Nurmagomedov (via @MP2310) pic.twitter.com/0KE3Tj5dJD — ESPN MMA (@espnmma) ١٩ مارس ٢٠١٩

وتابع قائلا: "لم أهتم وبادرت بالهجوم إلا أنه قبض علي، ولو كنت مركزا بالكامل لما تمكن من ضربي، أكن له كل احترام، لقد استعدت قوتي، ويجب أن يكون هناك نزال ثأري".

يذكر بأن ولاية نيفادا الأمريكية فتحت تحقيقا بالحادث، لتتم معاقبة نور محمدوف بغرامة تصل لـ500 ألف دولار واستبعاد لمدة 9 أشهر، في الوقت ذاته تمت معاقبة الأيرلندي بغرامة مالية وصلت لـ50 ألف دولار واستبعاد لستة أشهر.