مدرب سوريا يتحدث عن طموحات المنتخب قبل انطلاق بطولة الصداقة الدولية

تحدث المدير الفني للمنتخب السوري بكرة القدم، فجر إبراهيم، عن دورة الصداقة الدولية المقامة في العراق والهدف من المشاركة فيها.

أكد المدير الفني للمنتخب السوري الأول بكرة القدم، أن بطولة الصداقة الدولية هي فرصة حقيقية لإظهار الصورة المثلى لـ"نسور قاسيون" وتجريب أكبر عدد من اللاعبين المحليين ليكون لهم دور فاعل في الاستحقاقات القادمة.

© REUTERS / Thaier Al-Sudani وصول المنتخب السوري إلى العراق للمشاركة بدورة الصداقة (صور)

وتحدث إبراهيم في مؤتمر صحفي أقامته اللجنة المنظمة بأن المنتخب السوري جاء للمنافسة كحال المنتخبين العراقي والأردني، لافتا إلى أن الكادر الفني والإداري بدأ بإعادة بناء المنتخب من جديد وفق برنامج مدروس للوصول به إلى الحالة التي تجعله رقما صعبا في

تصفيات آسيا وكأس العالم كاشفا في الوقت نفسه أن أبرز الغيابات عن المنتخب عمر السومة وحسين جويد وعمر خريبين، بحسب مانقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

بدوره اللاعب محمد مرمور أكد أن جميع اللاعبين يتمتعون بروح معنوية عالية وعازمون على تقديم أداء جيد يرضي الجماهير، مبينا أن غياب السومة له تأثير ولكن جميع اللاعبين سيكونون على قدر المسؤولية في الملعب.

ويفتتح "نسور قاسيون" مشوارهم في البطولة، اليوم الأربعاء، بملاقاة منتخب العراق، على استاد البصرة الدولي، على أن يخوضوا مباراتهم الثانية امام المنتخب الأردني في 23 من مارس/آذار الجاري.