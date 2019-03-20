تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال والكونفدرالية

اختتمت مراسم قرعة ربع نهائي دروي أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، التي أقيمت في القاهرة، وأسفرت عن مواجهة قوية بين الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا.

وتقام مباريات ربع النهائي ذهابا أحد يومي 5 أو 6 أبريل، وإيابا أحد يومي 12 و13 من الشهر نفسه، ويلعب الأهلي مباراة الإياب مثل باقي أوائل المجموعة على ملعبه.

وفي حال تأهل الأهلي لنصف النهائي، سيخوض الإياب في مصر أما حال وصوله للنهائي سيكون الإياب خارج مصر.

يذكر أن الفائز من مواجهة الأهلي وصن دوانز في ربع النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة الوداد المغربي وهورويا الغيني، في نصف النهائي.

Here’s the Total CAF Champions League Knock-Out phase Draw, who’s going to lift the cup? #TotalCAFCL pic.twitter.com/ckpNJ29crC — CAF (@CAF_Online) March 20, 2019

الكونفدرالية

على جانب آخر، أوقعت قرعة الكونفدرالية، الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي في ربع النهائي.

مباراة الذهاب ستكون في المغرب يوم 7 أبريل، فيما سيكون لقاء الإياب في مصر يوم 14 أبريل.

Here’s the Total CAF Confederation Cup Knock-Out phase Draw, who’s going to lift the cup? #TotalCAFCC pic.twitter.com/yrY9gyELNd — CAF (@CAF_Online) March 20, 2019

وفي حال تأهل الزمالك لنصف النهائي، سيلاقي الفائز من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.