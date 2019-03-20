بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والمقاولون (2-2) في الدوري المصري

انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة 25 من الدوري المصري، بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أحرز ثنائية الزمالك محمود الونش وطارق حامد في الدقيقتين 45 و63، وسجل هدفي المقاولون عبد الوهاب إسماعيل وأحمد علي في الدقيقتين 52 و80.

بهذه النتيجة، حافظ الزمالك على تصدره لجدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي أقرب ملاحقيه.