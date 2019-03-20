تقرير مسرب يكشف طلب مورينيو من لاعبيه ضرب ميسي

وحسب التقرير، طالب المدرب البرتغالي مورينيو، المدير الفني لتشيلسي وقتها، بإيقاف برشلونة بكل الوسائل الممكنة، كما اهتم التقرير بلاعبي برشلونة بشكل مفصل، وعلى رأسهم ليونيل ميسي اللاعب الصاعد في ذلك التوقيت، بالإضافة إلى نجم الفريق، البرازيلي رونالدينيو.

وجاء في التقرير "ميسي يتمتع بجودة كبيرة وسرعة عالية، لديه حرية كاملة للتحوّل إلى الجانب الأيسر والانضمام إلى رونالدينيو وتشكيل زيادة عددية. هو رائع في المراوغات، لو سنحت الفرصة لعرقلته، من المهم أن يحدث ذلك خارج منطقة الجزاء، وفي وقت مبكر من المباراة لأنه يتعافى من إصابة ألمت به مؤخرا".

As I have said on previous Tweets….Mourinho was way ahead of his time!! Here is a couple of more extracts from a report on Man United and FC Porto and a breakdown on the Offensive/Defensive phases of analysis that he uses….Enjoy part 2 of the Mourinho Scouting Approach. pic.twitter.com/iI1KCkrRiN — Performance Analysis in Action (@PerformanceAna2) March 17, 2019

أما البرازيلي رونالدينيو "هو خطير للغاية بين الخطوط، ولديه تحوّل دفاعي ضعيف جدا، يخادع الحكام باستمرار ويسقط بسهولة. رونالدينيو ليس اللاعب الوحيد الذي يسعى لمخادعة الحكام، بل أغلب لاعبي برشلونة".

وطبق لاعبو تشيلسي التعليمات، وظلوا يركلون ميسي كلما سنحت لهم الفرصة منذ الدقائق الأولى، حتى أن الإسباني أسيير دل أورنو الظهير الأيسر، حصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 37.

يذكر أن تشيلسي خسر المباراة بهدفين مقابل هدف رغم التقدم في الدقيقة 59 بهدف عكسي سجله تياجو موتا في شباك فريقه برشلونة، وفي الإياب على كامب نو، اكتفى تشيلسي بالتعادل 1-1، ليمر برشلونة إلى الدور التالي ويواصل برشلونة ويفوز باللقب على حساب أرسنال.