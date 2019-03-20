ريال مدريد يصل العراق (صور)

وصل وفد نادي ريال مدريد الإسباني إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم الأربعاء، لبحث افتتاح أكاديمية له هناك.

وفد النادي الملكي مكون من أعضاء الهيئة الإدارية كارلوس إسكوديرو دي بورون، وأنتونيو بوتيلا غارسيا، كما يضم الوفد أيضا المسؤول عن مشاريع ريال مدريد في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، إنييغو أرينيياس.

ومن المقرر أن يكون في استقبال وفد ريال مدريد، مسؤولون من رئاسة الوزراء العراقية وعدد من الشخصيات الرياضية، أبرزهم النجم الدولي العراقي السابق نعيم صدام.

وقال اللاعب الدولي العراقي السابق "نحن في يوم مميز كوننا نحظى باستقبال وفد أفضل الأندية في العالم والتاريخ، ونحن فخورون بوجودهم في عاصمة السلام بغداد".

وأتم صدام "الهدف من الزيارة هو فتح آفاق جديدة مع النادي الملكي، لإنشاء أكاديميات في العراق"، موضحا أن الزيارة تستمر لثلاثة أيام.