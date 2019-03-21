أين صلاح ورونالدو على قائمة الأغلى في العالم ومن هو الأول

نشر موقع ترانسفير ماركت، المختص بانتقالات اللاعبين وقيمتهم السوقية، تصنيفا لأغلى اللاعبين الحاليين في عالم كرة القدم.

واحتل الشاب الفرنسي كاميروني الأصل كليان مبابي رأس هذه القائمة، بقيمة تصل إلى 200 مليون يورو، علما أن قيمة انتقاله إلى ناديه الحالي باريس سان جيرمان من موناكو، كانت قد بلغت 180 مليون يورو.

وفي المركز الثاني جاء صاحب أغلى صفقة انتقال في العالم البرازيلي نيمار، (220 مليون يورو) من برشلونة إلى نادي العاصمة الفرنسي.

وحل ثالثا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، صاحب 5 كرات ذهبية، والذي يعتبره البعض أحد أفضل لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

واللافت كان المركز الرابع والذي احتله المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون يورو.

واحتل المراكز الخامس والسادس والسابع والثامن كل من الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام، والفرنسي أنطونيو غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وصانع ألعاب مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، وإيدن هازارد نجم تشيلسي، وقيمة كل لاعب منهم 150 مليون يورو.

وشهدت قائمة أغلى عشرة لاعبين دخول الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم برشلونة، بقيمة تبلغ 120 مليون يورو.

أما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، فقد تراجع إلى المركز السادس عشر بقيمة 100 مليون يورو.