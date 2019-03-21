الكشف عن ثروة مدرب ليفربول... وهذا ما يحصل عليه في الدقيقة الواحدة

كشفت تقارير عن الدخل السنوي للمدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الذي يعد من أقوى المنافسين على التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

أشارت شبكة "سكاي سبورتس"، أن كلوب كان يحصل على راتب سنوي يقدر بخمسة ملايين يورو عندما كان يدرب بوروسيا دورتموند الألماني.

© REUTERS / CARL RECINE كلوب يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن "لعنة" محمد صلاح

وعند الانتقال لتدريب ليفربول ، ذكرت تقارير أن راتبه يقدر بنحو 9 ملايين دولار.

وفي حال صحة التقارير التي تؤكد أن راتب كلوب يصل إلى 9 ملايين دولار سنويا، فهذا معناه أنه يتقاضى 771 ألف دولار شهريا، و178 ألف دولار أسبوعيا، و35591 دولار يوميا، و1060 دولار في الساعة، و18 دولار في الدقيقة، و29 سنت في الثانية.

وبجانب راتبه، يحصل كلوب على أموال من جهات أخرى، مثل الرعاة والداعمين، كونه سفير شركة "نيو بالانس" للملابس الرياضية وشركة صناعة البيرة الألمانية "فارستاينر".

كما يعد كلوب أيضا سفيرا لشركة "أوبل" الشهيرة لصناعة السيارات، وعملاق الإلكترونيات "فيليبس"، وشبكة "سكاي" الألمانية.