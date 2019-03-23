قطر تواصل تحقيق "إنجازات غير مسبوقة" على طريق المونديال

قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن تسليم مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إنها حققت رقما قياسيا جديدا.

وقالت اللجنة، في تغريدة اليوم على حسابها بموقع "تويتر"، إنه تم الانتهاء من مد الأرضية العشبية لاستاد الوكرة في زمن قياسي جديد، بلغ 9 ساعات و15 دقيقة لتكون أسرع عملية فرش عشب لملعب كرة قدم في العالم.

⏱ رقم قياسي جديد 🔥

📍 استاد الوكرة



🥇تم الإنتهاء من مد الأرضية العشبية لاستاد الوكرة في زمن قياسي جديد وهو ٩ ساعات و ١٥ دقيقة لتكون أسرع عملية فرش لملعب كرة قدم في العالم pic.twitter.com/IzPK34pqm4 — Road to 2022 (@roadto2022) March 22, 2019

وأضافت أن الرقم الجديد أطاح بالرقم السابق الذي كان مسجلا باسم ملعب خليفة الدولي أولى ملاعب المونديال التي تم الانتهاء منها، وذلك خلال زمن قياسي عالمي قدره 13 ساعة ونصف الساعة في 16 أبريل/نيسان 2017.

يشار إلى أن ملعب حمد بن جاسم بنادي السد الرياضي بات يحتل المرتبة الثالثة في أسرع عملية مد للأرضية العشبية حيث استغرقت 14 ساعة و40 دقيقة، وبفارق زمني كبير عن المعدلات الأوروبية المعروفة، التي تبلغ عادة 18 ساعة.

وتبلغ السعة الجماهيرية لاستاد الوكرة 40 ألفا، وسيحتضن مباريات نهائيات كأس العالم حتى الدور ربع النهائي، وهو من تصميم المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

ومن المقرر أن يكتمل بناء استاد الوكرة في النصف الأول من عام 2019، وذلك في إطار استعدادات قطر لاستضافة البطولة العالمية التي تستمر من الـ21 من نوفمبر حتى الـ18 من ديسمبر.