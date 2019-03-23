"لن تمشي وحيدا"... صلاح ينشر "صورة غامضة" من المالديف

نشر النجم المصري محمد صلاح، اليوم السبت، صورة غامضة على حساباته الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر".

واستغل صلاح، فترة التوقف الدولي للسفر والاسترخاء في جزر المالديف، قبل السفر إلى دبي مساء اليوم، بعد أن اتفق ليفربول والاتحاد المصري على عدم التحاق صلاح بمنتخب الفراعنة، الذي يخوض مباراة بالتصفيات الأفريقية أمام النيجر وهو ضامن للتأهل، ثم ودية أمام نيجيريا.

ونشر محمد صلاح صورة له على أحد شواطئ المالديف، التي كتب عليها بالخط الكبير عبارة "لن تمشي وحيدا"، بينما يقف صلاح أمام العبارة المحفورة على الرمال، وهي الجملة الشهيرة التي تعتبر شعارا لنادي ليفربول.

ولم يعرف مغزى الصورة، التي قد تكون رسالة تشجيعية يوجهها صلاح لنفسه، حيث إنه "لن يمشي وحيدا"، لأنه محاط بالمحبين وسط الانتقادات التي توجه له مؤخرا، أو قد تكون رسالة لإبداء تمسكه بناديه ليفربول، وبحلم تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى صلاح، من تراجع في المستوى مؤخرا، وعجز عن تسجيل أي هدف في مباريات الفريق الـ7 الأخيرة، لكنه يأمل في أن تساعده رحلتيه إلى المالديف ودبي على الاسترخاء والعودة بقوة للمنافسة على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.