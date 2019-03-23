بالصور.... حارس مرمى في الـ 80 من عمره ولا ينوي التوقف

تحدثت تقارير صحفية بريطانية، عن رجل مسن في الثمانين من عمره، والذي يعد أكبر لاعب كرة قدم سنا في وقتنا الحالي.

وبحسب صحيفة "ميترو" البريطانية، بدأ الجندي السابق في القوات الجوية البريطانية، كولين لي (79 عاما)، ممارسة كرة القدم في عمر السادسة، ولم يكف حتى يومنا هذا حتى، وإن مارسها في مستوى غير احترافي.

كولين الذي يساند فريق ولفرهامبتون واندررز، اعتاد اللعب في خط الوسط، قبل أن يتحوّل لحراسة المرمى، ومتى حدث ذلك؟ عام 1949.

Britain’s oldest goalkeeper, 79, still plays for local club and has no plans to stop https://t.co/7xvqkBk6wl pic.twitter.com/TJz1Ug0yvs — Agbajelola Olasunkanmi (@babaagbajelola) ٢٢ مارس ٢٠١٩

وأكد كولين استمتاعه باللعب كحارس مرمى، مشيرا إلى أنه لديه موهبة التنبؤ بالأماكن التي سيسدد فيها اللاعبون، والحيلولة بين الكرة والشباك.

بعد مغادرته القوات الجوية عام 1974 أسس فريقا محليا يدعى ثوربلاندس 81 مع زملائه العاملين، ومن وقتها قام بتأسيس 3 فرق إضافية، بالإضافة إلى 3 فرق للشبان، وفريق للأعضاء السابقين في القوات الجوية على غراره.

يقول كولين:"أخبروني أنني مجنون للعب كحارس مرمى. أحب الارتماء في أنحاء المرمى كالمجنون"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Britain's oldest goalkeeper, 79, still plays for local club and has no plans to stop — https://t.co/Qz8npqMfut pic.twitter.com/IrGK82WNJk — SOCCER-MATE (@soccer_mate) ٢٢ مارس ٢٠١٩

ولكن ممارسته لا تخلو من الصعوبات: "لدي التهاب في المفاصل وحركة ركبتي صارت أكثر صلابة مما اعتدت في السابق، ولكني أحب القيام بالتصديات الجيدة".

إلا أنه محصن بعض الشيء: "تعرضت لكثير من الكدمات، لكني لم أتعرض لأي إصابة خطيرة طوال أكثر من 70 عاما مع كرة القدم".

ويضيف: "سأكمل 80 عاما في يونيو، ولا أنوي التوقف عن اللعب، سأواصل طالما كان جسدي قادرا على ذلك، يواصلون اختياري للعب في الفريق".

حاليا، يلعب كولين بانتظام أيام السبت في نفس الفريق مع ابنه كولين جونيور (50 عاما)، وحفيده توم (21 عاما).

يقول كولين عن هذه التجربة: "من الرائع أن ألعب مع ابني وحفيدي".