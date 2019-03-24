ممثلة لبنانية تثير تساؤلات بصورتها مع محمد صلاح في دبي

أثارت الصورة التي شاركتها الممثلة والمذيعة اللبنانية، جيسي عبدو، مع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الدولي وليفربول الإنجليزي، الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

والتقطت عبدو صورتها مع محمد صلاح، وشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أثناء تصويره إحدى المنتجات في إمارة دبي الخليجية.

وعلقت جيسي عبدو على صورتها مع محمد صلاح: "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".

وجيسي عبدو من مواليد 1988 في بيروت، وكانت انطلاقتها من خلال التلفزيون، وبالتحديد من خلال اسكتشات البرنامج الكوميدي الساخر "بسمات وطن" في عام 2006.

© AP Photo / Amr Nabil بعد خماسية أرسنال... ماذا فعل محمد صلاح مع فنانة عربية (صورة)

وبدأت مشوارها مع الدراما مع المنتج الشهير إيلي معلوف، والذي قدمها في أعمال مثل "إلى يارا" و"سكوت امرأة" و"جود"، كما شاركت في أعمال من إنتاج شركة "مروى غروب"، من بينها "باب إدريس" و"أوبيرج" و"ديو الغرام".

وفي عام 2013، شاركت جيسي عبدو في الموسم الثالث من برنامج "ديو المشاهير"، والذي عرض على فضائية "إل بي سي" اللبنانية، لدعم إحدى الجمعيات الخيرية، أما الجائزة التي حصلت عليها وهي مبلغ 12500 دولار، فقدمتها لجمعية "كن هادي"، التي تهدف إلى الوقاية والتوعية من مخاطر حوادث السير.

وعانى صلاح، من تراجع في المستوى مؤخرا، وعجز عن تسجيل أي هدف في مباريات الفريق الـ7 الأخيرة، لكنه يأمل في أن تساعده رحلته إلى المالديف ودبي على الاسترخاء والعودة بقوة للمنافسة على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.