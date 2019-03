ممثلة لبنانية تثير تساؤلات بصورتها مع محمد صلاح في دبي

View this post on Instagram

فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح ✌🏽 @mosalah #جيسي_عبدو #jessyabdo #jessy_abdo #محمد_صلاح #mosalah

A post shared by JESSY ABDO (@jessy_abdo) on Mar 23, 2019 at 6:01am PDT