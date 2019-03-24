زيدان يجهز سيناريو مزعجا لبرشلونة

ويريد المدرب الفرنسي أن يجمع 30 نقطة من الـ10 مباريات المتبقية في الليغا، ليضيفها إلى الـ3 نقاط التي حصل عليها من الفوز في مباراته الأولى أمام سيلتا فيغو.
Zidane targets another historic end to the season https://t.co/v5uUhjOOdy pic.twitter.com/vDEyGqa7PS— 9Sport (@9Sport1) ٢٤ مارس ٢٠١٩
وفي ذلك الوقت، حقق زيدان مع الريال الفوز في آخر 12 مباراة، وهو ما وضع برشلونة تحت ضغط كبير وجعله غير قادر على حسم لقب الليغا، إلا في اليوم الأخير.
ورغم النهاية المثالية للموسم الأول لزيدان مع ريال مدريد، لكن الفريق لم يحقق البطولة المحلية، إلا أنه سيطر على اللقب في العام التالي.
يذكر أن زيدان في تجربته الأولى مع المرينجي، نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي.
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