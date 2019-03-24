حارس مرمى "أحد" يستفز جماهير الهلال بحركة غريبة والجماهير ترد (فيديو)

بدأ عبد الله العويشير القفز بطريقة احتفالية غريبة أمام جمهور الهلال، وهو ماقابله الجمهور بردة فعل غاضبة ليقوم بعض من الجماهير الحاضرة بإلقاء الزجاجات عليه ليدخل لاعبو الهلال بالإشتباك مع الحارس.
🎥| فرحة حارس #أحد "عبدالله العويشير" بعد نهاية المباراة مع انفعال جمهور #الهلال.#الهلال_أحد pic.twitter.com/oJacvMXgCx— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٣ مارس ٢٠١٩
وألغى الحكم هدفا للمهاجم الإسباني البديل جوناثان سوريانو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من حدود منطقة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بحسب مانقل موقع "إرم".
وتمكن العويشير من التصدي للعديد من الفرص للاعبي الهلال، ليحتفل بعدها بطريقة غريبة بعد نهاية المباراة أثارت جماهير الهلال.
#الديوانيه— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٣ مارس ٢٠١٩
فواز الشريف: تحية عبدالله العويشير لجمهور ممتلئ، له "أبعاد" أخرى، وكان يفترض معاقبة "ديجينك"..
فيصل المطرفي: الحركة "استفزازية".#الهلال_أحد pic.twitter.com/1RXJY8kXLo
ورغم التعادل حافظ الهلال على الصدارة برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر.
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