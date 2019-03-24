حارس مرمى "أحد" يستفز جماهير الهلال بحركة غريبة والجماهير ترد (فيديو)

أثارت فرحة حارس مرمى فريق أحد السعودي جمهور فريق الهلال، عقب المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم أمس السبت، في الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ عبد الله العويشير القفز بطريقة احتفالية غريبة أمام جمهور الهلال، وهو ماقابله الجمهور بردة فعل غاضبة ليقوم بعض من الجماهير الحاضرة بإلقاء الزجاجات عليه ليدخل لاعبو الهلال بالإشتباك مع الحارس.

وألغى الحكم هدفا للمهاجم الإسباني البديل جوناثان سوريانو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من حدود منطقة الجزاء بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، بحسب مانقل موقع "إرم".

وتمكن العويشير من التصدي للعديد من الفرص للاعبي الهلال، ليحتفل بعدها بطريقة غريبة بعد نهاية المباراة أثارت جماهير الهلال.

#الديوانيه

فواز الشريف: تحية عبدالله العويشير لجمهور ممتلئ، له "أبعاد" أخرى، وكان يفترض معاقبة "ديجينك"..

فيصل المطرفي: الحركة "استفزازية".#الهلال_أحد pic.twitter.com/1RXJY8kXLo — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٣ مارس ٢٠١٩

ورغم التعادل حافظ الهلال على الصدارة برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر.