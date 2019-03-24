بالفيديو... ماذا فعل رونالدو حين قدموا له قميص ريال مدريد

وشارك رونالدو في التعادل السلبي للبرتغال أمام أوكرانيا، واقترب أحد المشجعين للحصول على توقيع كريستيانو رونالدو على قميصه، ورأى الدون أن المشجع كان يرتدي قميصا لريال مدريد باسمه ورقم تيشيرت 7، الذي كان يرتديه صاروخ ماديرا منذ سنوات في البرنابيو، وفقا لصحيفة ماركا.
A fan asked Cristiano Ronaldo to sign his Real Madrid shirt yesterday.— Cristiano Ronaldo (@TheRonaldoTeam) ٢٣ مارس ٢٠١٩
He joked back: “Don’t you have a Juventus shirt?"
⚫️⚪️pic.twitter.com/CzTksmUCuE
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