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16:12 24 مارس/ آذار 2019
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    زيدان

    صعوبات في المدرسة ومقاطعة الحانات... زيدان يتحدث عن طريق نجاحه

    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    رياضة
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    يصنف الفرنسي زين الدين زيدان واحدا من أنجح المدربين في العالم بعد قيادة ريال مدريد لتحقيق إنجاز فريد من نوعه وهو الفوز ببطولة أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

    الفرنسي الذي عاد للجلوس على دكة البدلاء في الملكي منذ بضعة أيام، تحدث عن بعض مراحل حياته التي أوصلته لهذا النجاح.

    زين الدين زيدان
    © RT .
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    زيدان وفي مقابلة صحفية تحدث عن بعض مراحل من حياته ونقلتها صحيفة "آس" الإسبانية قائلا" قبل اللعب عليك أن تكون جيدا، ولم يكن الأمر بهذه البساطة.أما اليوم فإنه في حال توفرت لديك الموهبة فالأمر أسهل".

    وتحدث زيدان عن حياته المدرسية التي وصفها بالصعبة، وبأنه أحب كرة القدم منذ صغره وكان حلمه بأن يصبح لاعبا مرموقا، هذا الأمر دفع والداه لمنحه الاختيار الذي يريده، فلم يوبخوه أبدا وإنما منحوه فرصة الاختيار.

    وبعد حصوله على الدعم من والديه سافر إلى مدينة كان الفرنسية، ليشاهد كيف يتدرب اللاعبون وليضع نصب عينيه هدفا واحدا هو أن يصبح من بين اللاعبين الكبار.

    ولتبدأ مرحلة الكفاح والتدريب، قائلا " كنت أستريح جيدا، ولم أذهب للحانات، وكنت أشرب الكثير من الماء بالإضافة للمثابرة على التمارين".

    لقد قدمت كل مابوسعي لأصبح الأفضل، وكان علي فعل ذلك بأي ثمن، مختتما حديثه "هكذا أسعدت والدي وجعلتهم فخورين بي".

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    الكلمات الدلالية:
    لاعب, مدرب, ريال مدريد, كرة القدم, زين الدين زيدان, إسبانيا
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